Генсек Совета Европы заявил, что запрет Меджлиса будет дискриминацией крымских татар

Так Ягланд прокомментировал по просьбе УНИАН ситуацию, сложившуюся в Крыму в отношении Меджлиса крымскотатарского народа.

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"Я настоятельно призываю не принимать меры по ограничению деятельности Меджлиса, или называть его экстремистским. Меджлис должен быть в состоянии продолжать свою деятельность в Крыму", - заявил Ягланд.

По его словам, миссия по правам человека, которую он направил на полуостров в январе этого года, поднимала этот вопрос. "Я сразу выразил свою обеспокоенность министру иностранных дел (России) Лаврову. Эта ситуация неотложная и, как было показано в недавно опубликованном докладе о правах человека, запрет Меджлиса будет дискриминировать всю общину крымских татар, и поэтому неприемлем", - подчеркнул генсек СЕ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 апреля, назначенный Москвой так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что приняла решение о приостановлении деятельности на территории полуострова Меджлиса крымскотатарского народа до решения суда. Защита Меджлиса уже заявила, что обжалует это решение.

Президент Петр Порошенко обратился к мировому сообществу в связи с решением о приостановлении деятельности Меджлиса. По словам главы украинского государства, единственный путь остановить «этот беспредел» – скорейшая деоккупация полуострова.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что это решение Поклонской, принятое по «указке Кремля», будет положено в основу обвинений против нее.

В феврале 2015 года Поклонская обратилась в подконтрольный России Верховный суд Крыма с иском о запрете деятельности Меджлиса, в марте начался процесс по этому иску. Очередное заседание суда по делу назначено на 15 апреля. Руководители Меджлиса прогнозируют, что, скорее всего, суд удовлетворит требования прокуратуры.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.