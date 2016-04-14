Штайнмайер пожелал Гройсману успехов в проведении реформ, борьбе с коррупцией и реализации Минских соглашений

13:53, 14 апреля 2016
Политика
185 1

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал новому премьер-министру Украины Владимиру Гройсману успехов в проведении реформ, борьбе с коррупцией и реализации Минских соглашений.

REUTERS

Об этом говорится в Twitter МИД Германии.

«Штайнмайер желает новому премьер-министру Украины @VGroysman успехов в проведении реформ, борьбе с коррупцией + реализации #MinskAgreements», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРада назначила Парубия председателем парламента

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 14 апреля, назначила Гройсмана премьер-министром Украины. За это решение проголосовали 257 депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter