Штайнмайер пожелал Гройсману успехов в проведении реформ, борьбе с коррупцией и реализации Минских соглашений

Об этом говорится в Twitter МИД Германии.

«Штайнмайер желает новому премьер-министру Украины @VGroysman успехов в проведении реформ, борьбе с коррупцией + реализации #MinskAgreements», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 14 апреля, назначила Гройсмана премьер-министром Украины. За это решение проголосовали 257 депутатов.