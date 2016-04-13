Гройсман обещает "нулевую толерантность" к коррупции в новом Кабмине (видео)

«Это правительство, если оно будет сформировано, не будет воспринимать коррупцию. Когда перед страной стоят огромные вызовы, когда людям живется тяжело, заниматься коррупцией, контрабандой, отмывом налогов - это преступление и мародерство, - сказал Гройсман. - Мы находимся в очень сложном положении. Ответственность перед правительством огромная, но если будет поддержка, мы честно отработаем все, чтобы вывести страну из кризиса, в котором она находится».

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Ранее Гройсман подчеркнул, что экономический блок нового правительства должен быть представлен командами профессионалов, способных брать на себя ответственность и проводить реформы.