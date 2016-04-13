Фракция "БПП" на должность премьера обсуждала только Гройсмана - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112", отвечая на вопрос относительно информации о якобы рассмотрении на эту должность уже и лидера фракции "БПП" Юрия Луценко, и депутата от этой фракции, представителя президента в парламенте Степана Кубива.

"Фракция "Блока Петра Порошенко" обсуждала только одну кандидатуру - это кандидатура Владимира Гройсмана", - сказал Гончаренко.

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Кроме того, он добавил, что Гройсман "на заседании нашей фракции сегодня утром лично предложил Виталия Ковальчука и Данилюка". "Лично предложил эти кандидатуры своих выдвиженцев на должности министров в Кабинете министров", - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.