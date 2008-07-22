Новая редакция Таможенного кодекса начинает путь через парламент
07:21, 22 июля 2008Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Украины».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, добавив, что документ под №2778 был зарегистрирован 16 июля.
Как также отметили в пресс-службе, Государственная таможенная служба Украины не только разработала новую редакцию Таможенного кодекса, но и провела широкое обсуждение его положений с общественностью, государственными органами и заинтересованными субъектами внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, текст проекта был детально проанализирован в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.
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