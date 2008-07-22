Новая редакция Таможенного кодекса начинает путь через парламент

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, добавив, что документ под №2778 был зарегистрирован 16 июля.

Как также отметили в пресс-службе, Государственная таможенная служба Украины не только разработала новую редакцию Таможенного кодекса, но и провела широкое обсуждение его положений с общественностью, государственными органами и заинтересованными субъектами внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, текст проекта был детально проанализирован в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.