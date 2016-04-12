Рада дала ход закону о разблокировании "всех регистрационных действий" на подконтрольной части Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя проект закона, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Виталий Курило отметил, что с 1 января в Луганской и Донецкой области полностью заблокированы «все регистрационные действия». По его словам, таким образом нельзя перерегистрировать новых руководителей юридических лиц, а также приостановлены все действия по оплате аренды земли.

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По его словам, данным законопроектом предлагается внести изменения в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции", что дало бы возможность разблокировать регистрационные действия.

Изменениями предусмотрено, что на соответствующих территориях, где осуществляют полномочия представительские органы местного самоуправления, избранные в соответствии с законом «О местных выборах» 25 октября 2015 г., не должны применяться положения, которые запрещают на период проведения АТО осуществление регистрационных действий, связанных с изменением состава учредителей (участников) и руководителя юридического лица, местонахождением которого является территория проведения АТО.

Кроме того, не должна применяться норма, которая освобождает субъектов хозяйствования от уплаты за пользование земельными участками государственной и коммунальной собственности, и норма, которая отменяет для таких субъектов оплату за аренду государственного и коммунального имущества.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что в декабре 2015 года, в соответствии с указанным Законом, Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территориях которых проводится АТО, в который вошли все территории Луганской и Донецкой области. Такая ситуация привела к полному блокированию работы органов местного самоуправления после проведения местных выборов на подконтрольной украинским властям территории.

В частности, должностные лица местного самоуправления не могут быть зарегистрированы как руководители юридических лиц соответствующих местных советов, коммунальных учреждений и предприятий, не может быть проведена реорганизация таких коммунальных предприятий, не производятся отчисления в местные бюджеты в части платы за пользование земельными участками государственной и коммунальной собственности, арендной платы за пользование государственным и коммунальным имуществом.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что наличие нормы о запрете регистрационных действий для юридических лиц также привело к оттоку капитала из данных областей, поскольку частные предприятия, не имея возможности влиять на свой менеджмент, увольняя или назначая руководителя предприятия, просто перерегистрируют свои предприятия в соседних областях. В частности, из Луганской области предприятия массово перерегистрируются в Харьковской области, что приводит к оттоку налогов, в первую очередь, налога на доходы физических лиц.