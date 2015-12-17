В Украине появится 7000 миниофисов по предоставлению качественных админуслуг - Петренко

Об этом сегодня, выступая на форуме нотариусов «Децентрализация в сфере государственной регистрации: нотариус – государственный регистратор», сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

«В этот понедельник вступил в силу пакет законов относительно реформы системы регистрации бизнеса и недвижимости. Более 7000 нотариусов получили полный объем полномочий государственных регистраторов. Это 7000 миниофисов предоставления услуг по всей стране, которые будут предоставлять эти сервисы прозрачно, без коррупции и максимально комфортно для каждого украинца. Со следующего понедельника вы можете обращаться за регистрацией бизнеса и недвижимости к украинским нотариусам, которые получили весь объем полномочий по регистрации по всей стране», - отметил глава Минюста.

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Павел Петренко также отметил, что принятыми законами также вводится принцип экстерриториальности, то есть на уровне законов легализуются электронные онлайн-сервисы, которые до сих пор имели статус пилотных проектов. Так же со следующего года Министерство юстиции уже не будет выполнять несвойственные для себя регистрационные функции. А уже с 30 апреля следующего года институт государственного регистратора Минюста вообще исчезнет из системы органов государственной власти.

По его словам, нет никакого сомнения в том, что нотариальное сообщество справится с новыми обязанностями. Ведь за годы существования института частных нотариусов, они доказали свою профессиональность и по праву считаются наиболее организованным профессиональным сообществом юристов.

Передача права осуществлять регистрационные функции нотариусам обеспечит реальную конкуренцию как среди нотариусов, так и между нотариальным сообществом и центрами админуслуг, которые будут созданы местными властями.

«Благодаря такому подходу мы раз и навсегда избавимся от таких позорных явлений, как очереди, взяточничество и некачественное обслуживание. Ведь гражданин сам будет выбирать к кому обратиться за услугой. И, если ему не понравится качество обслуживания, сможет пойти к другому специалисту», - отметил Министр юстиции.

По словам Петренко, чтобы мотивировать нотариусов перебирать на себя оказание услуг по регистрации, принятыми законопроектами предусмотрено перераспределение средств, которые граждане платят за получение сервисов.

«40% средств, полученных за услуги по государственной регистрации, предоставляемых нотариусами, будут поступать в Государственный бюджет. А 60% от оплаченной суммы будут получать нотариусы за предоставленные услуги», - сообщил Министр юстиции Павел Петренко.