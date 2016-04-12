Геращенко заявила, что в новом Кабмине появятся вице-премьеры по евроинтеграции и оккупированным территориям

Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что для нее лично принципиально, что ее жесткую публичную позицию относительно функциональности правительства услышали.

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"Во-первых, там будет увеличено представительство женщин. Во-вторых, в правительстве наконец будет вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Мы добивались этого полтора года!" - подчеркнула Геращенко.

В-третьих, по ее словам, определят ответственного человека - на уровне вице-премьера, который официально займется вопросами Крыма, Донбасса, реинтеграции, переселенцами и АТО.

Идут дебаты о предстоящем правительство. Для меня лично принципиально, жесткая публичная позиция моя и многих моіх коллег по... Опубликовано Iryna Gerashchenko12 апреля 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в случае назначения председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана премьер-министром, спикером парламента станет Андрей Парубий, а первым вице-спикером - Ирина Геращенко.