Порошенко на заседании фракции БПП требует немедленного голосования по новому Кабмину (фото)

Он требует голосования по новому Кабинету министров во вторник, передает "Украинская правда".

Тем временем на фракции пока не согласовали кандидатов на должность министра энергетики и министра экономики.

В то же время, по словам источников, президент заявил депутатам, что в правительстве будет Геннадий Зубко, однако пока не известно, на какой должности.

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Как известно, в понедельник переговоры о формировании нового Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом зашли в тупик.

Сегодня целое утро продолжается заседание фракции БПП.

Ранее УНИАН сообщал, что в случае назначения председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана премьер-министром, спикером парламента станет Андрей Парубий, а первым вице-спикером - Ирина Геращенко.