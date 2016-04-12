Сегодня Верховный Суд начнет рассмотрение первого дела в отношении судей, которые преследовали "майдановцев"

Как пояснили корреспонденту УНИАН в пресс-службе совета, решение по данному делу является очень важным, поскольку оно будет иметь в определенной степени прецедентный характер для всех других подобных дел.

Также в пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день уже 10 судей, в отношении которых совет принял решение рекомендовать уволить их за нарушение присяги, успешно обжаловали эти решения в ВАСУ.

Читайте такжеВСЮ, ВККС и Совет судей призывают ВР поскорее уволить судей, принимавших решения против "майдановцев"

Все решения Высшего админсуда в отношении этих судей будут пересматриваться в порядке кассации в Верховном Суде.

«Если Верховный Суд признает решение Высшего административного суда законным, то это будет означать, что Дмитрий Кравец, который уже уволен с должности судьи президентом, может восстановиться в должности, так же как и еще 9 судей, которые также преследовали «майдановцев», - пояснила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ВСЮ Оксана Лысенко.

Напомним, что в декабре 2013 года судья Кравец запретил своим решением народным депутатам проводить встречу с избирателями в помещении КГГА, следствием чего стала попытка штурма силовиками здания КГГА на выполнение этого решения. Позже Апелляционный суд отменил решение судьи Кравца.

19 января президент уволил Кравца.