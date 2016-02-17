Порошенко уволил еще четверых судей, одну из них - за нарушение присяги во время Майдана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в числе уволенных судья Владислава Гудым, которая приняла необоснованные решения во время избрания меры пресечения для активистов Евромайдана и Автомайдана.

«Так, согласно заключению Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции, во время событий на Майдане Владислава Гудым не обеспечила в пределах своих полномочий соблюдения принципов самостоятельности и независимости, конституционных принципов судопроизводства, а также полного и всестороннего исследования всех обстоятельств и проведения неотложного судебно-медицинского обследования», - говорится в сообщении.

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В заключении сказано, что решения судьи не соответствовали нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также практике Европейского суда по правам человека.

Ранее президентом были уволены с должностей пять судей, в отношении которых Высший совет юстиции признал нарушение судейской присяги и принятие неправовых решений в отношении активистов Революции достоинства. Это трое киевских судей - судьи Оболонского районного суда Юлия Швачач и Виталий Литвинов, судья Шевченковского районного суда Дмитрий Кравец, а также в городе Харькове – судьи Червонозаводского районного суда Елена Васильева и Денис Чудовский.

Также Порошенко уволил судью Печерского районного суда города Киева Родиона Киреева и 83 судей ряда судов в аннексированном Россией Крыму.