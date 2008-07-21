В НУ-НС знают, что Украину вскоре ждет "громкая резонансная экстрадиция"

Через месяц в Украину может быть экстрадирована одна известная персона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил народный депутат Кирилл КУЛИКОВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Других подробностей К.КУЛИКОВ не привел. «Я намеренно не буду сейчас оглашать, о какой стране и о ком идет речь, но подчеркиваю, что это будет громкая резонансная экстрадиция», - сказал он.

Комментируя возможность экстрадиции из России в Украину одного из фигурантов дела об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Владимира САЦЮКА, К.КУЛИКОВ отметил, что официальной информации о его гражданстве нет. «Украинским правоохранительным органам нужно получить от Генеральной прокуратуры России официальные сведения о том, что В.САЦЮК получил российское гражданство. Если это будет подтверждено, то, конечно, его экстрадиция в Украину невозможна, ведь это отрицает Российская конституция», - сказал К.КУЛИКОВ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась выдавать бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА правоохранительным органам Украины. «В связи с тем, что в производстве военной прокуратуры Центрального региона Украины находится уголовное дело об обвинении В.САЦЮКА в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, осуществленные работником правоохранительного органа), ч.2 ст.366 (служебная фальсификация, то есть внесение служебным лицом в официальные документы сознательно неправдивых сведений, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, Генеральная прокуратура Украины в апреле 2008 года обратилась к Генеральной прокуратуре Российской Федерации с ходатайством о его экстрадиции”, - отмечается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины. Вместе с тем, пресс-служба ГПУ подчеркивает: “В ответ на это обращение Генеральная прокуратура РФ сообщила, что, поскольку В.САЦЮК является гражданином Российской Федерации, то согласно ст.61 Конституции РФ и ст.57 Конвенции о правовой помощи и о правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах выдача его правоохранительным органам Украины невозможна”.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя СБУ по признакам ч.2 ст.423 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление военным служебным лицом служебным положением, что повлекло тяжелые последствия).