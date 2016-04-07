Деканоидзе: Я чувствую реванш милицейской системы

Об этом Деканоидзе заявила в интервью журналистам программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA:Первый».

«Я чувствую реванш милиции, реванш тех сотрудников, которые не прошли переаттестацию. Почти все они обратились в суд. Конвейером проходят закрытые заседания, и я очень боюсь, что старая судейская система сделает все, чтобы погубить реформу полиции», – отметила она.

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Глава Нацполиции сообщила, что уже есть два решения суда о восстановлении на работе работников МВД, которые не прошли переаттестацию.

«Однако таких решений может быть больше, так как обжалование решений переатестационных комиссий в судах начались всего три недели назад.

«Люди, которые занимались вымогательством, бандитизмом, не могут найти себя вне милицейской системы, они стремятся вернуться, чтобы заниматься этим уже в обновленной полиции», – добавила Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, по словам Деканоидзе, в Киеве работу потеряли 13% бывших милиционеров, а в области – 19 %.