Rothschild подтвердила передачу Roshen в траст
Группа по управлению активами Rothschild подтвердила передачу кондитерской фабрики президента Украины Петра Порошенко Roshen в траст.
Как сообщает агентство Reuters, об этом говорится в заявлении компании от 7 апреля.
"Траст был основан на международных стандартах для политиков, которым необходимо перевести свои активы, пока они находятся в должности", - сказано в комментарии.
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Как сообщал УНИАН, 3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко.
В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов Roshen.
Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.
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