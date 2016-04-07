Rothschild подтвердила передачу Roshen в траст

Как сообщает агентство Reuters, об этом говорится в заявлении компании от 7 апреля.

"Траст был основан на международных стандартах для политиков, которым необходимо перевести свои активы, пока они находятся в должности", - сказано в комментарии.

Читайте такжеТри аспекта офшорного скандала

Как сообщал УНИАН, 3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко.

В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов Roshen.

Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.

Читайте такжеПорошенко: случай с Roshen уникален в "панамских документах" - там все прозрачно