Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов Roshen

Об этом говорится в расследовании Анны Бабинец «Двойная жизнь президента» для программы «Слідство.Інфо» на Громадськом.

«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения значительного количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе управляющего директора ICU Макара Пасенюка, уполномоченного пресс-службой Администрации президента отвечать на вопросы журналистов относительно бизнес-дел Петра Порошенко.

О траст в письме говорится исключительно в будущем времени.

В ответе на вопрос относительно фирмы Prime Asset Partners Limited (BVI), которую Порошенко основал в августе 2014 года, выяснилось, что оффшорная фирма была не одна.

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«Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014 года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen. После ее основания компания не осуществляла никакой деятельности, кроме той, что указана ниже. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV».

Единственным владельцем компании Prime Asset Partners Limited указан гражданин Украины Петр Порошенко.

Вместе с тем, президент не указал свою новую оффшорную компанию и "вспомогательные" компании в финансовой декларации за 2014 год, что является еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год.Согласно данным Mossack Fonseca, Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen. Источником средств должны служить "доходы от коммерческой деятельности".

По словам юристов, «акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Согласно требований относительно декларирования имущества в 2014 году, включению в декларации подлежала информация об акциях, имеющие номинальную стоимость».

Однако, СМИ получили документ, который подтверждает, что Президент является владельцем 1000 акций, каждая из которых стоит 1 доллар США.

Юридические советники Порошенко оправдывают создание оффшорной пирамиды президентом тем, что это «соответствует рыночной практике в Украине для компаний, подлежащих продаже стратегическим инвесторам».