ЕК о референдуме в Нидерландах: Для Украины в плане выполнения Соглашения об ассоциации ничего не изменилось

"Ничего не изменилось для Украины в плане выполнения Соглашения в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и в подавляющей части политического раздела. Это было единогласное решение Совета ЕС", - отметили в ЕК.

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Ранее аналогичное разъяснение сделал представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас, который сказал, что "Соглашение уже выполняется, и это (референдум) никак не влияет. "Европейская комиссия привержена развитию отношений с Украиной", - подчеркнул он.

Говоря о возможных дальнейших действиях со стороны Еврокомиссии и Внешней дипломатической службы ЕС в связи с референдумом, в ЕК сообщили, что будет проведено "обсуждение со всеми сторонами".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательной советом Нидерландов 12 апреля.