Счастливые голландцы чужих проблем не замечают

Голландское «Нет» на референдуме по ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной не должно оказать на нас эффект захлопнутой перед нашим носом двери в Европу. Но это подтверждение того, как много нам необходимо сделать для перестройки своего украинского дома и создания европейских условий жизни. И очередное доказательство правильности пословицы: сытый голодного не понимает.

Референдум о более тесных союзнических связях разных народов натолкнулся на тренд изоляционизма, заразивший западный мир. О необходимости ужаться до национальных границ и дать политический и экономический отпор мнимым или реальным внешним угрозам во втором десятилетии XXI века заговорили политики многих самых богатых держав мира.

Большинство жителей единственной из 28 стран Евросоюза, которая не ратифицировала Соглашение об ассоциации, сказали зоне свободной торговли с нами «Нет»

Сражающийся за «республиканскую» номинацию на предстоящих президентских выборах в США Дональд Трамп практически каждый день ввергает мир в ужас обещаниями сокращения военной помощи союзникам и планами выставить этим «друзьям» счета за предоставляемое ощущение защищенности. Британские евроскептики готовят референдум о выходе своей страны из-под «ига» брюссельских бюрократов, управляющих Евросоюзом. Шотландские британоскептики не оставляют надежды отколоться от лондонской бюрократии, а жители самой богатой земли Испании – Каталонии мечтают сказать «прощай!» Мадриду.

Отгородиться забором от соседей, что обещает Трамп американцам, продвигающий идею строительства тысячекилометровой стены на границе с Мексикой, - это такой модный тренд у довольных жизнью наций. И мы со своим желанием сблизиться с демократической и процветающей частью Европы идем, к сожалению, с этим популярным общественным мнением на встречных курсах. И надо признать, что шансы переломить тенденцию у нас были минимальны.

Да, это важно, что большинство жителей единственной из 28 стран Евросоюза, которая не ратифицировала Соглашение об ассоциации, сказали зоне свободной торговли с нами «Нет». Но также важны основания для такого ответа на инициативу собственных евроскептиков и противников родного правительства.

Обратите внимание, сам референдум изначально задумывался организаторами для того, чтобы через публичный отказ Украине добиться посрамления собственного правительства. «Добрые» нидерландские власти даже выделили бюджетные средства на печатание антиукраинских листовок.

Инициаторы референдума убеждали своих сограждан, что европейский выбор Украины был навязан ее гражданам Брюсселем и Вашингтоном. Голландцам говорили о том, что не стоит углублять «пропасть» между проевропейскими и пророссийскими регионами Украины. Их уговаривали отказать в любой поддержке большой, бедной и пораженной коррупцией далекой стране, находящейся на задворках Европы. А когда правительство, защищавшее ассоциацию, обращало внимание, что это соглашение с Киевом в первую очередь касается расширения торговли и несет минимальные риски для сограждан, то противники напоминали подобные утверждения, сказанные в момент приема в Евросоюз Греции. И вопрошали: посмотрите, как все обернулось с греками и экстренной помощью Элладе?

Те украинцы, которые в последние дни побывали с разъяснительными миссиями в Нидерландах, были удивлены, что на самом деле в просвещенной европейской стране никто из противников ассоциации самого документа не читал, а свое мнение о соглашении строил на основании мнения прессы или «знающих» людей. Ситуация напоминает голландскую версию анекдота о двух соседях, один из которых напел что-то из репертуара Энрико Карузо, а второй сделал вывод, что таланты великого итальянского тенора сильно преувеличены. То есть, никакой профессиональной дискуссии в голландском обществе не было.

Подбрасываемые умелой рукой со стороны мифы нагромождались на домашние фобии, которые, в конце концов, были выданы за триумф общественного участия в управлении государством. Был бы жив Эразм Роттердамский, без сомнения, написал бы обновленную версию «Похвалы глупости».

На самом деле в просвещенной европейской стране никто из противников ассоциации самого документа не читал

Построенная на ложных посылах кампания под аплодисменты и при финансовой и консультационной помощи противников единой Европы и единой Украины из Кремля, была запрограммирована на негативный результат. А как могло быть по-другому?

Что знает домохозяйка из Утрехта или Роттердама о нашей стране? Допускаю, что кто-то из наших читателей скажет: практически то же, что домохозяйка из Полтавы или Херсона о жизни в Нидерландском королевстве. И будет недалек от истины. Однако, обратите внимание на принципиальные различия: полтавчанам и жителям Херсонской области не предоставлено право определять судьбу далекого малознакомого народа, а жителям Роттердама и Утрехта такое право предоставили манипуляторы из сатирического сайта Geen Stijl (Без стиля) и евроскептики из центра Forum voor Democratie.

По факту получилось, что жители одной из самых благополучных стран мира (7 место в рейтинге самых счастливых стран мира 2015 года) отказали в дружбе стране, которая занимает в этом рейтинге 111 позицию. Жители страны с валовым внутренним продуктом 44,3 тыс. долларов на человека не поняли устремлений к лучшей жизни тех, у кого ежегодный доход составляет в среднем 2 тыс. долларов.

Голландцы, живущие последние шесть десятков лет в абсолютно безопасной и максимально комфортной среде, имеют право делать все что им хочется, в том числе, доводить идею демократии до абсурда. Ибо если вы предоставляете своим людям право принимать решения по любым вопросам, в том числе, таким сложным, как международная политика и экономические отношения, то они должны быть должным образом проинформированы и предупреждены об ответственности. Все, кто наблюдал за процессом подготовки и проведения консультационного апрельского референдума признают, что глава правительства Нидерландов вместе с большей частью своего Кабинета от разъяснительной работы самоустранились. Просто потому, чтобы не раздражать часть своего электората. Такую же позицию заняло и руководство Евросоюза: «это дело голландцев, мы туда не вмешиваемся».

Руководству Голландии и Евросоюза предстоит сложный выбор, как действовать дальше в отношении соглашения

Подозреваю, что если, не дай Бог, на Нидерланды нападут «зеленые человечки», то большинство жителей этой страны проведут беспредметную многомесячную дискуссию по вопросу формы одежды захватчиков и их сексуальной ориентации и в завершении на референдуме проголосуют против сопротивления, чтобы случайно не разрушить цветущую страну. О том, что сохранение мирной и процветающей Голландии зависит от стабильности на всем Европейском континенте, а значит, в какой-то мере, от приглашения украинцев в союз европейских народов, голландцы пока не задумываются.

У автора есть глубокие сомнения, что основным мотивом тех многих тысяч граждан Голландии, которые не поленились в среду прийти на участки для голосования, чтобы документально засвидетельствовать отказ Украине, было желание сказать нам «до свидания, нашему союзу не бывать!».

Потому что трудно себе представить, что еще сильнее может пронять гуманную европейскую публику, чем картины окруженного огнем киевского Майдана, готового умереть «За Европу в родной хате»? Какие еще струны души этих людей надо затронуть, как не показом растерзанной российским варварством украинской земли, над которой российской ракетой был сбит Боинг с голландскими гражданами на борту? Зная все это, ответить отказом – это показать полное бездушие и эгоизм.

Скорее всего, они скрутили фигуру из трех пальцев своим демагогам политикам и бюрократам, но так оказалось, что смотрит она также и в наше лицо. И что с этим делать? Первое, наплевать на пропаганду наших врагов из России, которые в ближайшие несколько месяцев будут упиваться «фиаско» Украины.

И продолжать спокойно и с уверенностью в собственной правоте делать свое дело по строительству новой страны, борьбе с коррупцией и обновлению власти. И не отказываться покупать в магазинах голландский сыр, поддерживая своих сыроваров. Также нам не стоит забывать об улучшении мнения о себе у близких и дальних соседей. И работать над этим желательно ежедневно, беря в этом пример с неутомимых в своей антиукраинской пропаганде врагов, которые, как мы помним, засветились, среди прочих фейков, фабрикацией видео группы негодяев, сжигающих голландский флаг.

Руководству Голландии и Евросоюза предстоит сложный выбор, как действовать дальше в отношении соглашения, которое уже длительное время выполняется как Украиной, так и союзом европейских держав. Полагаю, большинство европейцев понимает, что в случае поддержки европейского курса нашей страны 27 странами этого союза при одном сделанным по сомнительным мотивам отказе, нужно не давить на «стоп-кран», а продолжать движение вперед.

Юрий Куликов