Трудоголик Черновецкий ничего не скажет про отпуск, а то его снимут...

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ собирается уйти в отпуск, но не называет конкретные сроки планируемого отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киевской городской государственной администрации.

«Сейчас я собираюсь в отпуск. И то, что меня волнует – я трудоголик, я переживаю за Киев, за то, какие решения будут приниматься, я думаю о киевлянах, о своих обещаниях. Я долго в отпуске обычно не задерживаюсь, потому что мне сложно находиться вне состояния активной деятельности долгое время», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В ответ на просьбу журналистов уточнить время отпуска и место планируемого отдыха, мэр Киева добавил: «А вот не скажу, а то вы приедете… и будете меня снимать. Вот ничего не скажу про отпуск. Скоро».