Порошенко заявил, что готов к любым расследованиям по "офшорному скандалу"

Об этом Порошенко сказал во время своего выступления в Национальном пресс-клубе Японии. "Я готов к проведению любых расследований", - сказал Порошенко.

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Он обратил внимание, что сама по себе структура корпорации Roshen является прозрачной и не предполагает использования каких-либо офшорных схем или счетов. Однако передача Roshen в управление потребовала использования офшорной компании, которая и была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

"Очень простая вещь - регистрация компании (Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах - УНИАН), что позволило провести еще одну прозрачную процедуру - регистрацию и перевод моих активов в международный трастовый фонд. И эти активы не использовались для торговой деятельности, - сказал Порошенко. - Я готов к любому расследованию, поскольку все было прозрачно с самого начала. Никаких тайных счетов, все просто. Компания (Prime Asset Partners Limited - УНИАН) была зарегистрирована только для того, чтобы передать активы в управление трастового фонда".

Он подчеркнул, что договор о передаче активов в траст не позволяет ему, как главе государства, вернуть активы. «Я не смогу получить активы назад до завершения срока моего президентства. Все было сделано с одной целью - чтобы все было прозрачно, - сказал Порошенко. - Это тот механизм, который широко используется в мире, и нам нечего прятать».

Ранее глава государства отмечал, что расследование журналистов по корпорации Roshen, представленное в рамках развернувшейся в начале апреля публикации так называемых «панамских документов» об офшорах ведущих политических деятелей и публичных персон, отличается от других расследований тем, что с активами Порошенко все прозрачно.