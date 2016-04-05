Журналисты "Панамских документов" анонсируют новые расследования по Украине
Журналисты, которые изучали "панамские документы", анонсируют новые расследования, в том числе и по Украине.
"Будут еще важные части нашего расследования как по России, так и о наших соседям: впечатляющие документы, например, по Украине и Азербайджану", - сказал в интервью изданию Медуза один из участников расследования, российский журналист Роман Анин.
По его словам, на сегодняшний день опубликованы далеко не все "панамские документы".
"Просто бумага и даже онлайн — не резиновые. Все сразу поместить не получается", - сказал Анин.
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Журналист OCCRP Дмитрий Великовский также сообщил о "продолжении" откровений.
"В нашей работе, вероятно, будет какое-то продолжение. База, с которой мы работали - огромная. Мы продолжим ее изучать, и, по мере обнаружения историй, представляющих общественный интерес, продолжим публиковать их", - заявил он.