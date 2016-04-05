Украина требует от РФ немедленно прекратить правовой беспредел против политических заключенных Карпюка и Клиха

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с незаконными действиями представителей российской власти по сфабрикованному делу против украинцев Карпюка и Клиха.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением незаконного удержания Карпюка и Клиха и систематическим нарушением их прав.

«В результате противоправных действий представителей правоохранительных органов Российской Федерации и Верховного суда Чеченской Республики граждане Украины фактически лишены права на защиту», - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что «все доказательства непричастности Н.Карпюка и С.Клиха к инкриминируемым им преступлениям безосновательно отклоняются судом. Российская власть продолжает оказывать давление на свидетелей, сторону защиты и незаконно удерживаемых граждан Украины».

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Особое беспокойство украинской стороны вызывает возбуждение еще одного уголовного дела против Клиха в связи с так называемым “оскорблением суда”. МИД рассматривает такие действия как дополнительное подтверждение стремления усилить давление на Клиха, приговорить его к максимально строгому наказанию.

«Осознавая очевидный исключительно политически мотивированный и заказной характер этого судебного фарса, дальнейшее производство которого зависит исключительно от решений российского руководства, требуем от российской стороны немедленно прекратить психологическое издевательство и правовой беспредел против граждан Украины – политических заключенных Российской Федерации и обеспечить неукоснительное соблюдение их законных прав», - заявляет МИД Украины.

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Справка УНИАН. Украинцев Карпюка и Клиха обвиняют в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клих и Карпюк во времена Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню, а Карпюк в конце 1994 и в начале 1995 года сам принимал в них участие.

По информации СМИ, российские спецслужбы похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клиха задержали в августе того же года в российском городе Орле. Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал граждан Украины Карпюка и Клиха политическими заключенными.