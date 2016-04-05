В разговоре с Алиевым Порошенко подчеркнул поддержку территориальной целостности Азербайджана
Позиция Украины относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана остается неизменной.
Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, президент Украины, находясь с официальным визитом в Японии, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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Так, главы государств выразили обеспокоенность последней эскалацией ситуации в Нагорно-Карабахском регионе.
Оба лидера подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации на основе принципов международного права. Порошенко и Алиев скоординировали действия относительно Нагорно-Карабахского конфликта в рамках международных организаций.
Президент заверил в неизменности позиции Украины относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.
Главы государств также обсудили вопросы укрепления двустороннего партнерства, в том числе проведение Совета глав государств в Баку.