В разговоре с Алиевым Порошенко подчеркнул поддержку территориальной целостности Азербайджана

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, президент Украины, находясь с официальным визитом в Японии, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Так, главы государств выразили обеспокоенность последней эскалацией ситуации в Нагорно-Карабахском регионе.

Оба лидера подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации на основе принципов международного права. Порошенко и Алиев скоординировали действия относительно Нагорно-Карабахского конфликта в рамках международных организаций.

Президент заверил в неизменности позиции Украины относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Главы государств также обсудили вопросы укрепления двустороннего партнерства, в том числе проведение Совета глав государств в Баку.