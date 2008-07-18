Ющенко рассказал, кто в Украине - главный тормоз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым как можно скорее провести качественную конституционную реформу для прекращения политического хаоса в стране.

Об этом он заявил в интервью изданию «Society».

По словам главы государства, ключевым вызовом на сегодня является затяжное становление политических элит, которое отвлекает внимание общества, тормозя его развитие. “Это неприемлемая ситуация, поскольку за политической борьбой теряется четкость виденья цели, а именно - улучшение жизни граждан”, - сказал он. В.ЮЩЕНКО отметил, что каждый украинец справедливо требует более достойного отношения к себе, но реализации этих стремлений мешает перманентное политическое противостояние. Он заметил, что отдельные политики, которые до сих пор не смогли очиститься от пренебрежительности, просто не успевают за развитием общества. “Это, а также коррумпированная система правосудия, являются наибольшим тормозным фактором в развитии общества. К тому же, мы имеем все предпосылки для развития популизма, который является основным внешним проявлением глубокой болезни нашей политической среды”, - отметил глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, такую ситуацию необходимо менять, и в этом он видит свою цель. “Нам необходимо провести качественную конституционную реформу, которая даст возможность обществу очиститься от политического хаоса. Украине нужна новая Конституция свобод, в которой будут присутствовать механизмы прямой демократии и усилен контроль граждан за действиями власти”, - добавил Президент Украины.