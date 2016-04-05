Томбинский: история с "панамскими офшорами" - не украинская, а глобальная проблема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос насчет "панамских офшоров" и повлияет ли эта информация на отношения ЕС с Украиной и на отношение к президенту Украины Петру Порошенко.

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"Панамские бумаги", эти офшорные компании - это, как показали эти документы, это не украинская проблема, это проблема глобальная. И, по моему мнению, сейчас во всех странах изучаются соответствующие структуры, то, что там есть, и какой нужно там предоставить ответ”, - сказал Томбинский.

Говоря о президенте, он сказал, что этого еще нельзя комментировать, поскольку по данному вопросу еще нет "никаких аргументов и никаких элементов для того, чтобы об этом говорить в том контексте".

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят "состава преступления" в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.