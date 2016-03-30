На Ривненщине в столкновении с янтарными "старателями" пострадали 7 полицейских

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области, утром вблизи Клесова почти тысяча человек перегородили дорогу на въезд в урочище «Смитнык». Старатели угрожали полицейским и оказали сопротивление. В результате столкновения семеро правоохранителей попали в больницу с телесными повреждениями.

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Кроме того, в урочище «Гальбин» около 30 человек подожгли металлический вагончик, который использовался как стационарный пост для обеспечения общественной безопасности и порядка.

Еще два сообщения о незаконной добыче янтаря поступили 29 марта в дежурную часть Сарненского отдела полиции. В первой половине дня работник лесхоза сообщил, что в урочище «Мхи» Клесовского лесничества почти 30 старателей добывают «солнечный камень». Аналогичное сообщение правоохранители получили уже после обеда, но количество старателей тогда уже возросло до полусотни.

В обоих случаях во время приезда следственно-оперативной группы для документирования уголовного правонарушения старатели оказывали сопротивление стражам порядка, нецензурно ругались, угрожали физической расправой. К тому же, чтобы исключить документирование правонарушения, а в дальнейшем и изъятия оборудования для незаконного промысла, копатели янтаря перекрыли доступ к мотопомпам, заблокировав проезд автомобилями.

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По факту сопротивления работнику правоохранительного органа открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.