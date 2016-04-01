Янтарные войны на Ривненщине: МВД показало видео столкновений между "старателями" и полицией

Его на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Даже само появление правоохранителей в лесах добытчики янтаря воспринимают как угрозу их "законным" интересам: мол, мы здесь моем янтарь, деньги зарабатываем, вам на АТО перечисляем, а вы нас преследуете", - говорится в его сообщении.

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Шевченко отмечает, что с такой агрессивной массой людей действительно нелегко справиться.

"Но порядок МВД будет наводить жестко. В частности, и с помощью Нацгвардии", - предупредил пресс-секретарь МВД.

Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с добытчиками янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.