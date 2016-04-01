Янтарные войны на Ривненщине: МВД показало видео столкновений между "старателями" и полицией
Появилось видео последней драки добытчиков янтаря с полицией на Ривненщине, после которой было несколько легкораненых камнями полицейских.
Его на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.
"Даже само появление правоохранителей в лесах добытчики янтаря воспринимают как угрозу их "законным" интересам: мол, мы здесь моем янтарь, деньги зарабатываем, вам на АТО перечисляем, а вы нас преследуете", - говорится в его сообщении.
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Шевченко отмечает, что с такой агрессивной массой людей действительно нелегко справиться.
"Но порядок МВД будет наводить жестко. В частности, и с помощью Нацгвардии", - предупредил пресс-секретарь МВД.
Напомним, в Ривненской области в результате столкновения с добытчиками янтаря, которое состоялось 30 марта в Сарненском районе, семеро правоохранителей попали в больницу.