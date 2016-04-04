"Поток лжи и неудачная шутка": Мэр Одессы опровергает наличие офшорных компаний и российского паспорта

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета со ссылкой на заявление Труханова.

«Информация о гражданстве и об офшорах не соответствует действительности», - заявил Труханов.

По его словам, ранее аналогичное заявление делал бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц, но эта информация была опровергнута через судебные органы.

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«Тогда было обращение в суд, есть решение Приморского районного суда Одессы о том, что информация неправдивая. Там был зачитан ответ Генерального консульства Российской Федерации в Одессе о том, что я не обращался за гражданством и не имею гражданства России», - заявил Труханов.

По его словам, он должен проанализировать все обнародованные против него заявления и публикации, чтобы принять решение о том, «как на это ответить».

«Прозвучал поток лжи и неудачная первоапрельская шутка», – подчеркнул Труханов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире канала «112» заявила, что СБУ проверяет появившуюся в СМИ информацию о двойном гражданстве и наличии российского паспорта у мэра Одессы Геннадия Труханова.

Ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) написали, что Труханов является совладельцем нескольких офшоров и имеет паспорт гражданина России.