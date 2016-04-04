СБУ проверяет информацию о двойном гражданстве мэра Одессы
13:25, 04 апреля 2016Политика
2184 0
СБУ проверяет появившуюся в СМИ информацию.
Геннадий Труханов / Фото УНИАН
Служба безопасности Украины проверяет информацию о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у мэра Одессы Геннадия Труханова.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире канала "112".
Читайте такжеПовторение "подвига" Барны: Боровик обратится к правоохранителям после казуса в горсовете Одессы (видео)
Она отметила, что СБУ проверяет появившуюся в СМИ информацию.
"Как только у нас будут результаты, мы сразу сообщим общественности", - сказала Гитлянская.
Как сообщалось, ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) написали, что Труханов является совладельцем нескольких офшоров и имеет паспорт гражданина России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter