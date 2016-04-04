СБУ проверяет информацию о двойном гражданстве мэра Одессы

Служба безопасности Украины проверяет информацию о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире канала "112".

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Она отметила, что СБУ проверяет появившуюся в СМИ информацию.

"Как только у нас будут результаты, мы сразу сообщим общественности", - сказала Гитлянская.

Как сообщалось, ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) написали, что Труханов является совладельцем нескольких офшоров и имеет паспорт гражданина России.