Наличие офшора не отрицает передачу "Рошен" в слепой траст - юрист

Об этом в своей колонке на Украинской правде пишет юрист Анатолий Родзинский.

По его словам, "слепой траст" означает, что собственник передает права на управления своей компанией лицу, которому он доверяет, и больше не может влиять на принятие решений в этой компании.

"Собственник, подписывая документы о передаче управления компанией, указывает куда будет направляться прибыль от ее деятельности, и больше не может поменять своего решения. Во всем мире "слепой траст" - это признанный способ устранения конфликта интересов между бизнесом и властью. Однако лицо, которому собственник фактически отдает свою компанию, должно обладать кристально честной репутацией, ведь только эта репутация - единственная гарантия, что его не обманут", - пишет Родзинский.

По его мнению, именно поэтому Порошенко выбрал Ротшильдов, репутация и размер состояния которых "не может вызвать даже мысли, что они могут поступить непорядочно по отношению к своим доверителя".

"Журналисты установили, что Порошенко в октябре 2014 года создал Prime Asset Partners Limited - компанию на Британских Виргинских островах (BVI), которая создала CEE Confectionery Investments Limited - компанию на Кипре, а кипрская компания создала Roshen Europe BV - компанию в Нидерландах. При этом сами же журналисты в своем расследовании заявляют, что документы Asset Partners Limited, созданной Порошенко на BVI, были направлены Ротшильдам. В итоге расследователи обвиняют Порошенко в том, что он не передал "Рошен" в слепой траст, а также уклонился от уплаты налогов в Украине", - говорится в колонке.

Приводя данные из украинских реестров, Родзинский отмечает, что Порошенко продал нидерландской ROSHEN EUROPE B.V. - 85% принадлежавшего ему уставного капитала ООО "Центрально-европейская кондитерская компания", которая контролировала его кондитерскую фабрику "Рошен".

"Поскольку часть, принадлежащая Порошенко, в уставном капитале в ООО "Центрально-европейская кондитерская компания" была продана по номинальной стоимости, то налоговые обязательства у Порошенко возникнуть не могли, что опровергает утверждение журналистов о якобы имевшем место уклонении от уплаты налогов в Украине", - пишет юрист.

По его словам, фактически Порошенко переложил фабрику из своего украинского кармана, в свой же нидерландский - уплата налогов на этой, "чисто технической" операции, была бы "странной".

"Правда, можно с уверенностью утверждать, что ОАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", как платила налог на прибыль, НДС и другие налоги в Украине, так и будет продолжать их платить. Более того, если ее чистая прибыль будет распределяться между акционерами, то перед тем, как эти деньги отправятся в Нидерланды, все налоги в Украине с них так же будут уплачены - таков Закон и обойти его никак нельзя, даже президенту", - пишет Родзинский.

Он отмечает, что сама передача в траст представляет из себя простое подписание договора, после чего акции BVI компании Порошенко, владеющей через цепочку фирм фабрикой "Рошен" в Украине, физически направляются Ротшильдам, что и было установлено журналистами.

"После этого Порошенко уже не может иметь к этим акциям никакого отношения, не может управлять бизнесом, поскольку не имеет самих акций, все полномочия по управлению фабрикой находятся у Ротшильдов. А Порошенко, согласно украинским реестрам, остается бенефициаром, то есть получает прибыль, если она кончено будет, от деятельности фабрики, но не может управлять самой фабрикой. Подобное разграничение интересов общепризнано и считается достаточным для политических деятелей в любой стране Европы, США. Репутация Ротшильдов гарантирует, что правила будут неукоснительно соблюдаться", - говорится в колонке.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что не намерено начинать расследование в отношении активов действующего президента Петра Порошенко, потому что тот "не является лицом, подследственным НАБУ", в то же время в отношении других лиц бюро уже "проводит аналитическую работу".