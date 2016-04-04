Президент настаивает на ускорении рассмотрения проекта изменений в Конституцию в части правосудия
02:43, 04 апреля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко настаивает на ускорении рассмотрения парламентом проекта изменений в Конституцию в части правосудия.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
«Я настаиваю на ускорении рассмотрения моего проекта судебной реформы, который предусматривает перезагрузку судебной ветви власти и снятие судейского иммунитета, также рассчитываю здесь на решительную поддержку парламента», - заявил президент.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 февраля предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".
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