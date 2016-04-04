Президент настаивает на ускорении рассмотрения проекта изменений в Конституцию в части правосудия

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Я настаиваю на ускорении рассмотрения моего проекта судебной реформы, который предусматривает перезагрузку судебной ветви власти и снятие судейского иммунитета, также рассчитываю здесь на решительную поддержку парламента», - заявил президент.

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