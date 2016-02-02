Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию относительно правосудия

За данное решение проголосовали 244 из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За изменения в Конституцию из фракции БПП “за” проголосовали 122 из 138 народных депутатов, из фракции “Народный фронт” - 65 из 81. Фракция “Самопомич” не голосовала в полном составе, также не голосовала почти в полном составе фракция Радикальной партии, кроме депутата Артема Витко, который в свое время заявил о выходе из фракции, но затем отозвал свое заявление.

Из фракции “Батькивщина” “за” проголосовали 13 из 19 народных депутатов. Данный законопроект поддержала почти в полном составе группа “Воля народа” - 18 из 20. Из группы партии “Видродження” “за” проголосовали 9 из 23 народных депутатов. Из «Оппозиционного блока» “за” проголосовали лишь 2 (Иван Мирный и Михаил Папиев) из 43 народных депутатов.

Из внефракционных “за” проголосовали 14 из 49. Среди них, в частности, Владимир Гройсман, Александр Герега, Константин Жеваго, Павел Кишкарь, Андрей Парубий, Сергей Рудик, Александр Фельдман.

Как известно, вчера Конституционный Суд дал заключение о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции данного законопроекта.

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Этот законопроект доработан. По сравнению с предыдущим законопроектом народным депутатам вернули право, которое действует и сегодня о возможности выражения недоверия генеральному прокурору Украины.

Все остальные положения идентичны законопроекту, который уже ранее рассматривался парламентом.