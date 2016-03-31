В Раде создали очередное межфракционное объединение, его возглавила Фриз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании парламента.

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Он отметил, что заместителем председателя этого МДО является народный депутат Украины Тарас Пастух.

По словам самой Фриз, объединение создано с целью формирования политической поддержки законодательного обеспечения реформирования сектора безопасности и обороны Украины, содействия приближению ВСУ к стандартам НАТО, углублению сотрудничества с Североатлантическим альянсом для достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

Ранее в Верховной Раде было создано антиоккупационное межфракционное объединение "Наступление", в состав которого вошли 10 народных депутатов из разных фракций.