БПП и "Самопомич" проведут совместное заседание в Раде
12:43, 31 марта 2016Политика
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Фракции "БПП "Солидарность" и "Самопомич" проведут совместное заседание фракций.
REUTERS
Сейчас депутаты собираются в одном из залов парламента и не сообщают, о чем будут говорить на встрече, передает "Украинская правда".
Отметим, что в Раде продолжаются поиски нового формата коалиции.
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Внефракционным мажоритарщикам предлагают вступить в ряды фракций БПП и "Народного фронта".
Ранее о том, что "Самопомич" пока не принимает участия в переговорах по созданию новой коалиции, заявлял лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
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