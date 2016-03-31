БПП и "Самопомич" проведут совместное заседание в Раде

Сейчас депутаты собираются в одном из залов парламента и не сообщают, о чем будут говорить на встрече, передает "Украинская правда".

Отметим, что в Раде продолжаются поиски нового формата коалиции.

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Внефракционным мажоритарщикам предлагают вступить в ряды фракций БПП и "Народного фронта".

Ранее о том, что "Самопомич" пока не принимает участия в переговорах по созданию новой коалиции, заявлял лидер Радикальной партии Олег Ляшко.