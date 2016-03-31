На Банковой рассказали, почему вместо Яресько в премьеры сейчас идет Гройсман

На сегодняшний день, несмотря на активно обсуждавшуюся кандидатуру Наталии Яресько, "рабочей" версией является формирование нового правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Глава Администрации президента Борис Ложкин в интервью изданию "Новое время" рассказал о переговорах в Раде, которые предшествовали такой перемене.

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"К сожалению, кандидатура Натальи Яресько, которая была рекомендована БПП в качестве премьера, не была поддержана — сначала партией "Самопомич", которой было предложено зайти в коалицию под премьера Яресько. Хотя они готовы были голосовать, но не входить в коалицию. "Самопомич" и под правительство Гройсмана не готова идти в коалицию. После того как "Самопомич" отказалась, была идея с Садовым в качестве премьера. Он тоже отказался, мотивируя это маленьким размером фракции, на которую он мог бы опираться. Версия, которая на сегодня является рабочей,— это потенциальное правительство во главе с Гройсманом", - пояснил Ложкин.

Он добавил, что без "Самопомичи" голосов на правительство Яресько не хватает: "Потому что Олег Ляшко не был готов заходить в коалицию, Юля Тимошенко тоже. В принципе, для любого правительства на сегодняшний день нужны три фракции. БПП, НФ и кто-то еще. Президент готов поддержать правительство Яресько".

По словам главы АП, технократические правительства, как правило, работают до года: "И, как правило, после них проходят досрочные выборы. Они появляются тогда, когда нет консолидации в парламенте, когда политические партии не могут создать коалицию, но при этом не готовы идти на выборы прямо сейчас".

Напомним, предложение о выдвижении Гройсмана на должность премьера 25 марта поддержал съезд партии БПП "Солидарность".

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