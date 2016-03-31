Разрыв дипотношений с РФ: в НФ настаивают на рассмотрении постановления Радой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гузь сказал на брифинге, говоря о заседании комитета, которое состоялось накануне.

"Логика очень простая: в стране идет война, фактически, Россия убивает украинских солдат, и мы поддерживаем дипломатические отношения с этой страной, как будто ничего не было", - сказал депутат.

Гузь отметил, что в комитете с участием авторов проекта постановления состоялось его обсуждение. "Было принято решение. Четыре депутата нашего комитета проголосовали за это: я, Борис Тарасюк, бывший министр иностранных дел (фракция "Батькивщина"), это Владимир Арьев, член БПП, и Виктор Вовк - Радикальная партия", - сказал он, добавив, что два члена комитета воздержались, а один член проголосовал "против".

Так, отметил Гузь, фактически на сегодняшний день комитетом принято решение о рекомендации принять это постановление.

"Я лично обращаюсь к председателю комитета Анне Гопко, чтобы срочно, уже сегодня, подать это наше решение с поддержкой этого постановления в аппарат ВР, на согласительный совет и выносить в зал заседаний украинского парламента", - подчеркнул парламентарий.

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В то же время, отметил он, другой член комитета, депутат от БПП Владимир Арьев "изменил свою позицию буквально вчера, когда закончилось заседание нашего комитета". "Он сказал, что он не сориентировался", - добавил Гузь.

В свою очередь, отметил депутат, он и Вовк покинули заседание комитета, чтобы "не дать возможности изменить позицию комитета по этому вопросу".

Председатель комитета Анна Гопко в комментарии УНИАН отметила, что Арьев планирует отозвать свою подпись, но для этого необходимо собрать подписи других 6 членов комитета, которые согласятся собрать внеочередное заседание комитета и вновь рассмотреть этот вопрос.

По ее словам, после очередного заседания решение по проекту постановления может быть изменено, а может остаться таким же.

"Арьев ушел на другой комитет докладывать свой законопроект. Прибежал, потому что не было кворума ... он влетает, как раз мы озвучивали три варианта, за что нужно голосовать. И он проголосовал, но он не понял, за что", - пояснила депутат ситуацию с Арьевым.