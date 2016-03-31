В БПП рассчитывают, что коалиция будет сформирована сегодня

В четверг будет сформирована новая парламентская коалиция, которая сразу сможет избрать новое правительство. Об этом заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан, передает "5 канал".

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"Я думаю, что завтра (в четверг – ред.) к утру мы будем иметь новую коалицию. Я все-таки надеюсь, что мы будем иметь коалицию с "Батькивщиной". Я очень хочу, чтобы уже эмоции, амбиции и ультиматумы закончились, чтобы к утру все сели и согласовали определенные аспекты", – заявил он.

Также Пацкан считает, что сегодня, в случае создания новой парламентской коалиции, сразу возможно голосование за нового премьера. Он надеется, что Арсений Яценюк напишет заявление об отставке.

Как сообщал УНИАН, 28 марта стало известно, что новую коалицию формируют фракции "БПП", "Народный фронт" и "Батькивщина".

Фракция "Батькивщина" ранее заявляла, что готова войти в состав новой коалиции в ВР в случае удовлетворения пяти ее требований, в частности, о снижении коммунальных тарифов, запрете продажи земель сельхозназначения, поддержке фермеров.