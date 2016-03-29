Тимошенко выдвинула новые условия для возвращению в коалицию, БПП созвала срочное заседание - СМИ

Об этом сообщили сразу несколько депутатов из БПП, передает "Украинская правда".

В связи с этим Блок Порошенко проводит экстренное заседание фракции под председательством Юрия Луценко.

Перед этим председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела личную встречу в кабинете председателя парламента Владимира Гройсмана, где и озвучила новые требования.

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Как сообщил УП источник во фракции "Батькивщина", политсила требует принятия ряда законов.

"Мы не требуем никаких должностей. Мы хотим, чтобы приняли законы по налогу земли, мораторий на землю до конца каденции, тарифы, рента на газ, налогообложение пенсий", - отметил собеседник УП.

Кроме того, депутатам БПП в секретариате Рады выдали образцы заявления о выходе из коалиции.

Как известно, фракция БПП угрожала выходом из коалиции в случае, если премьер-министр Арсений Яценюк не напишет заявление об отставке.

Во вторник планировались учредительное собрание коалиции.