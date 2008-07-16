У Литвина заметили, как жареный петух клюнул БЮТ в одно место

Во фракции Блока Литвина считают, что у нынешней коалиции нет 226 голосов для принятия изменений в государственный бюджет.

В частности, в комментарии УНИАН народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что инициатива БЮТ по проведению внеочередной сессии является не более чем «неплохим пиар-ходом». «Если нужно вносить изменения в бюджет, то не стоило ждать, когда жареный петух клюнет в одно место», - сказал он.

По его словам, если бы правительство действительно хотело внести изменения в госбюджет, то соответствующий проект закона был бы подан в ВР еще в мае или июне. «А сейчас эта инициатива направлена на то, чтобы отвлечь внимание от того, что в коалиции нет 226 голосов», - сказал он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ также отметил, что инициатива по проведению внеочередной сессии является странной, поскольку уже половина депутатов от БЮТ получили в кассе ВР свои отпускные.

В свою очередь народный депутат от фракции Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ в комментарии УНИАН сказал, что собрать 150 подписей для БЮТ не является проблемой. «Проблемой является собрать 226 голосов для принятия изменений в бюджет», - сказал он.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил, что изменения в государственный бюджет, предложенные правительством, должны быть более взвешенными, поскольку те показатели, которые предлагаются Кабмином, являются нереальными. Народный депутат также отметил, что премьер-министру Украины вместе с министром финансов стоит провести консультации со всеми фракциями ВР для того, чтобы учесть предложения политических сил для поддержки соответствующего законопроекта в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ собирает подписи для проведения внеочередной сессии Верховной Рады с целью принятия изменений в бюджет-2008.

В свою очередь в Секретариате Президента не исключают, что ВР в конце следующей недели сможет рассмотреть изменения в государственный бюджет.

“В следующую пятницу или четверг Рада смогла бы рассмотреть изменения в бюджет”, - сказал сегодня, 16 июля, заместитель руководителя Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.