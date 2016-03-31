Порошенко: 7% территории Украины находится под оккупацией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на форуме «Борьба за свободу, что продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«7% территории Украины находится под оккупацией», - заявил он.

По словам Порошенко в результате российской агрессии против Украины почти 1,8 миллиона украинцев потеряли свои дома в Донецкой и Луганской областях и мигрировали в другие регионы Украины.

«20% экономики Украины было захвачено или уничтожено», - добавил президент.