Порошенко: 7% территории Украины находится под оккупацией
03:10, 31 марта 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 7% территории Украины находится под оккупацией.
7% территории Украины находится под оккупацией / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на форуме «Борьба за свободу, что продолжается» сегодня в Вашингтоне.
«7% территории Украины находится под оккупацией», - заявил он.
По словам Порошенко в результате российской агрессии против Украины почти 1,8 миллиона украинцев потеряли свои дома в Донецкой и Луганской областях и мигрировали в другие регионы Украины.
«20% экономики Украины было захвачено или уничтожено», - добавил президент.
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