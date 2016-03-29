В "Народном фронте" заявили о готовности передать власть конституционной коалиции и новому правительству

Фракция «Народного фронта» призывает «Блок Петра Порошенко» как можно быстрее обеспечить формирование коалиции, подписать приложение к коалиционному соглашению и уже в субботу, воскресенье или понедельник провести внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы проголосовать кадровые решения. Это позволит наконец решить политический кризис, которая был создан не «Народным фронтом».

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар.

«Ради этого мы готовы ко всем решениям, надо просто работать. Еще раз повторяю, что никто за власть не держится. Поэтому призываем наших партнеров вернуться в зал и провести собрание коалиции, показать 226 голосов, договориться о приложении к коалиционному соглашению, программе действий Правительства и тех людей, которые будут ее выполнять, то есть о составе Кабинета Министров. И уже в ближайшее время все эти решения проголосовать», - подчеркнула она.

Кроме того, Сюмар объявила принципы, на которых «Народный фронт» готов формировать новую коалицию.

По ее словам, базовое условие для фракции «Народный фронт» во время наработки текста нового коалиционного соглашения или приложения к предыдущему соглашению – это продолжение курса Правительства, возглавляемого Арсением Яценюком.

«Речь идет о ключевых базовых вещах, а именно: евроинтеграция, продолжение сотрудничества с нашими международными партнерами, усиление обороноспособности, продолжение реформы национальной полиции. Далее - прозрачный энергосектор, прозрачная приватизация, назначение руководителей госпредприятий на прозрачных конкурсах, реформа таможни, включительно с проведением прозрачных конкурсов на занятие должностей с участием иностранцев», - заявила она.

Кроме того, как отметила Сюмар, необходимо продолжить реформу государственной службы для того, чтобы все госслужащие избирались на открытых прозрачных конкурсах.

«Все эти вещи мы хотим сейчас дописать в коалиционное соглашение или в приложение к соглашению. Алгоритм наших действий очень простой: собрание коалиции, понимание, сколько депутатов готовы сегодня подтвердить свои подписи под новым коалиционным соглашением и то, что у нас есть сегодня такая коалиция под нового премьера. Далее – приложение к соглашению с позициями, которые разделяют абсолютно все фракции», - пояснила народный депутат.

Кроме того, она добавила, что редакционная группа должна просмотреть текст старого коалиционного соглашения и исключить из него неактуальные пункты, поскольку многие из них уже были выполнены.

Виктория Сюмар также заявила, что фракция «Народный фронт» будет инициировать внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно состояться при участии президента Петра Порошенко после его возвращения из США, то есть уже в ближайшую субботу, воскресенье или понедельник.

«Сегодня для нас важно присутствие президента страны для того, чтобы гарантировать стабильность всей системы власти в Украине. Потому что систему разбалансированности и краха, которая началась после искусственно созданного нашими партнерами кризиса, надо завершать. Люди устали, парламент не может быть так долго недееспособным, исполнительная власть и правительство не могут быть недоукомплектованными, страна во время войны не может быть неуправляемой», - заявила заместитель председателя фракции.