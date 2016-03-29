Ярош рассказал о планах по созданию в Украине добровольческой армии

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, эти добровольцы будут иметь дома оружие, что станет для них громадным стимулом для защиты своей родины.

"Это стремление их (бойцов, которые возвращаются с фронта - Ред.) задействовать, пойти на конструктив. Мы не просто так наблюдаем, что против добровольцев возбуждены уголовные дела. Ведь люди возвращаются с фронта с поствоенным синдромом, они мобильны… А кроме всего прочего, эта Добровольческая армия должна заниматься военно-патриотическим воспитанием", - рассказал Ярош.

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Кроме того, экс-лидер ПС считает, что на первом этапе формирования такой армии достаточно будет иметь в каждой области по батальону, которые могут быть использованы, в том числе и для помощи силовикам внутри страны.

Также Ярош оценил шансы принятия законопроекта об Украинской Добровольческой армии. "Я собираю голоса. Например, я говорил с Садовым, и он пообещал, что фракция "Самопомич" будет поддерживать этот законопроект, потому что им это подходит концептуально. Сейчас общаюсь с межфракционными депутатами и с представителями различных фракций. Я думаю, что не будет против "Радикальная партия Ляшко", не исключаю, что поддержит "Батькивщина", - подытожил он.