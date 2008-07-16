Депутат БЮТ: Партия регионов поставила угольную отрасль на грань выживания

Партия регионов, не поддержав принятие изменений в Госбюджет на 2008 год, тем самым поставила угольную отрасль страны на грань выживания, считает народный депутат Украины (фракция БЮТ), глава Донецкой областной организации ВО «Батькивщина» Геннадий ЗАДИРКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

«Своим неголосованием, неподдержкой изменений бюджета регионалы поставили угольную отрасль Украины на грань выживания», – сказал депутат.

Г.ЗАДИРКО объяснил такое утверждение тем, что изменения предусматривали выделение значительных средств на поддержку и модернизацию шахт. «0,5 млрд. грн. выделялось для поддержки угольных шахт, и, более того, 310 млн. грн. выделялось для того, чтобы под государственные гарантии получить кредит для обновления и покупку нового оборудования для шахт», – отметил он.

В связи с этим позицию Партии регионов Г.ЗАДИРКО считает «эксплуатацией идеи поддержки угольной промышленности Украины».

Также депутат утверждает, что из-за непринятия изменений в бюджет Донецкая область недополучит – 497, 2 млн. грн. Это, по его словам, больше остальных регионов. За Донецкой областью в этом списке (по убывающей) стоит Днепропетровская, которая недополучит в бюджет 432 млн. грн. Далее следуют Запорожская область (не дополучит 310 млн. грн.); Львовская – 281,1 млн. грн., Харьковская – 234,4 млн. грн и другие регионы Украины.

Конкретизируя ситуацию по Донецкой области, Г.ЗАДЫРКО отметил, что изменениями в бюджет было предусмотрено, в частности, поступление 100,5 млн. грн. дополнительных дотаций на закупку продуктов питания в регионе; 90 млн. грн. субвенций на проведение Евро-2012; 67,7 млн. грн. – сборов за загрязнение окружающей природной среды; 63,2 млн. грн. – на реконструкцию автодорог городам - участникам Евро-2012 и т. д.

«То есть, фактически действия оппозиции привели сегодня к тому, что средства, которые правительство смогло заработать для бюджета Украины, оказались невостребованными, нераспределенными. Безусловно, это наносит страшный вред экономике Украине», - констатировал народный депутат.