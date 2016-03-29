Бригинец и Белоцерковец приняли присягу народного депутата

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии из сессионного зала раздавались одиночные выкрики “Позор!”.

Также Гройсман объявил, что Бригинец и Белоцерковец вошли во фракцию "БПП".

Как сообщал УНИАН, 28 марта ЦИК признала избранными и зарегистрировала народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Бригинца и Белоцерковца вместо Николая Томенко и Евгения Фирсова, которые вышли из фракции из-за несогласия с действиями фракции.

Читайте такжеФирсов сравнил прекращение его депутатских полномочий с отказом от политики евроинтеграции

25 марта съезд партии "БПП" принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова в связи с выходом из фракции.

Сегодня на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова.