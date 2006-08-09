Конституционный Суд опоздал вмешиваться в политреформу

Конституционный Суд мог провести ревизию изменений в Конституцию от 2004 года с точки зрения соблюдения процедуры их принятия только до момента вступления их в силу, то есть до 1 января 2006 года.

Такое мнение высказал экс-министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня в интервью корреспонденту УНИАН по телефону.

«Конституция для судей – это тоже самое, что Библия для священнослужителей. Пересмотр норм Конституции после вступления их в силу – это такая же ересь, как если бы священники проверяли правильность Евангелия», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, если проводить ревизию конституционных изменений с точки зрения соблюдения процедуры их принятия, тогда следует начинать с пересмотра текста Конституции от 1996 года. «Это следует из логики, по которой сейчас объясняют возможность пересмотра положений изменений в Конституцию от 2004 года. Но Конституционный Суд не вправе этого делать, потому что Конституция для него – святое письмо, которое он должен соблюдать. После вступления в силу изменения в Основной Закон стали составной частью Конституции и являются компетенцией Верховной Рады или общегосударственного референдума», - подчеркнул экс-министр юстиции.

Как ранее сообщал УНИАН, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ заявил, что несмотря на запрет Верховной Рады Конституционный Суд может пересмотреть политическую реформу, исходя из статьи 152 Конституции Украины (законы и другие правовые акты по решению КС признаются неконституционными полностью или в отдельной части, если они не соответствуют Конституции или если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, утверждения или вступления их в силу – УНИАН).

«Это означает, что если будет представление, и если судьи посчитают, что действительно была нарушена процедура рассмотрения закона №2222 (закон о политреформе - УНИАН), то все поправки, принятые в Закон «О Конституционном Суде Украины», не имеют значения. КС в своем решении может признать, что, исходя из норм Конституции, которая имеет более высокий правовой авторитет, суд принимает решения относительно конституционной реформы и одновременно признает неконституционными поправки к Закону «О Конституционном Суде Украины», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Верховная Рада 4 августа перед голосованием по кандидатуре премьер-министра приняла Закон Украины “О внесении изменения в раздел IV заключительные и переходные положения Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, которым отменено право КС проводить ревизию внесенных в декабре 2004 года изменений в Конституцию Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в этот же день подписал принятый закон.

Справка УНИАН. 50-летний А.ЛАВРИНОВИЧ был министром юстиции Украины с мая 2002 по февраль 2005 года.

Сегодня А.ЛАВРИНОВИЧ назначен первым заместителем министра Кабинета Министров Украины. Как сообщили УНИАН в правительстве, А.ЛАВРИНОВИЧ на этом посту будет заниматься юридическими вопросами.