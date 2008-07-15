Бойко заявляет, что на идее Януковича Тимошенко зарабатывает левые деньги

Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО заявляет, что вместо формирования стабилизационного фонда нефти и нефтепродуктов в Украине создана новая схема получения сверхприбылей за счет госпредприятий.

Об этом Ю.БОЙКО сказал сегодня на пресс-конференции «Коррупционные схемы правительства Тимошенко: ТЭК» в агентстве УНИАН.

«Вместо стабилизационного фонда нефтепродуктов страна получила новую схему получения сверхприбылей за счет госпредприятий и это в разгар уборочной кампании при такой острой необходимости регулирования внутреннего рынка», - заявил Ю.БОЙКО.

При этом он напомнил, что идея создания стабилизационного фонда нефтепродуктов принадлежит бывшему правительству во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Уже в 2007 году, благодаря эффективно созданному инструменту регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов, удалось успешно пройти посевную и уборочную страду, а цена на дизтопливо колебалась в рамках 3,60-3,90 грн. за литр, сказал он.

Ю.БОЙКО заявил, что работающий механизм регулирования рынка был ликвидирован и вместо него была внедрена схема со схожей идеей, но с новыми игроками и абсолютно иными целями.

«По данным МинАП, отгрузки дизельного топлива из стабилизационного (фонда) топлива по разнарядкам облгосадминистраций составили до 2 тыс. тонн, что составляет всего 5% от запланированного объема. При этом на рынок для осуществления закупок топлива без соблюдения норм законодательства было введено предприятие ООО «Сахарное производственное объединение», которое по контракту с ОАО «Укртранснафта» в форме предоплаты получило 242 млн. грн.», - заявил Ю.БОЙКО.

При этом он акцентировал внимание на том, что предприятие «Сахарное производственное объединение» входит в группу компаний «3-ком» предпринимателя Сергея ТИЩЕНКО. «Компания активно работала с предприятием «Укрресурс» (входит в систему Госрезерва) в 2005-2006 гг., когда эту компанию возглавлял Сергей ПАШИНСКИЙ – сегодня народный депутат от БЮТ», – сообщил депутат.

По имеющимся у Ю.БОЙКО данным, поставщик вместо выполнения договора о поставках начал возвращать деньги, а поскольку для оплаты изначально использовались заемные средства одного из коммерческих банков, за использование которых «Укртранснафта» платит проценты, возмещение этих расходов ООО «Сахарное производственное объединение» контрактом не предусмотрено.

«Между тем, цена дизельного топлива за время действия договора с марта по июль увеличилась с 6050 до 7850 грн. за тонну, или почти на 30%. Фактически «Сахарное производственное объединение» прокредитовалось за государственный счет, получив сверхприбыль при закупке дизтоплива за государственные средства, реализовав его по рыночным ценам. (Сахарное производственное) объединение контракта с «Укртранснафтой» не выполнило, регуляторного механизма не создано», - добавил Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. По данным консалтинговой компании UPECO, средние крупнооптовые цены на дизельное топливо на сегодня составляют 7820 грн. за тонну. С начала 2008 года крупнооптовые цены на дизтопливо повысились на 41,16%.