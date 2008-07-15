ЕЦ выложил полмиллиона за то, чтобы оказаться в телевизоре

Партия Единый центр заплатила за трансляцию своего съезда на Первом канале в субботу 520 тысяч гривен.

Об этом "Украинской правде" сообщил первый вице-президент НТКУ Михаил Кобля.

"Трансляция съезда происходила на коммерческой основе. Финансовая составная контракта состоит из двух частей: стоимости показа политических роликов и стоимости распространения сигнала, который предоставляет концерн РРТ", - сказал он.

"Вообще сумма контракта этого политического мероприятия составила около 520 тысяч гривен", - сказал Кобля.

Он также добавил, что НТКУ готова рассмотреть вопрос трансляции съезда любой другой политической силы на таких же условиях.

Кобля также отметил, что по окончанию официальных избирательных кампаний Первый канал имеет право выставить любые тарифы, которые отвечают рыночной стоимости эфирного времени: в зависимости от того, утром, днем или вечером транслируется программа.

Украинская правда