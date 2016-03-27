Яценюк предлагает парламенту одобрить акт о принципах отношений во власти

Об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Он напомнил, что правительство одобрило цели и принципы, которые отразили коллегиальную позицию: «продолжить курс реформ и воспрепятствовать любому неконституционному влиянию на исполнительную власть и предотвратить коррупцию».

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По словам премьера, две недели назад он предложил законодательно закрепить эти универсальные принципы как основу для движения страны, однако его предложение не получило никакого ответа.

«Отсутствие реакции означает, что кризис не является правительственным. Это кризис лидерства, национальной ответственности и моральных представлений о том, как должна действовать новая власть в большом смысле этого слова. Не фамилии или персоналии, а именно этические принципы являются выходом из кризиса», - подчеркнул он.

«Я хочу, чтобы мы нашли силы подняться над популизмом, примитивностью мышления и гнилыми политическими практиками, которые ищут в Украине способ для реванша и возврата», - подчеркнул Яценюк.

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Внутренние и внешние угрозы, подчеркнул он, остаются чрезвычайными.

«Нам в равной мере угрожают вполне реальные вызовы политической и экономической неуправляемости, финансовой нестабильности, международной усталости от украинского политического класса, не говоря о российской военной агрессии. Не зря в Кремле анонсируют и с нетерпением ожидают смены украинской власти. Они хорошо вспоминают политическую борьбу в Украине в 2006-2010 годах», - сказал премьер.

«Взаимная борьба национальных сил всегда приводит к власти «януковичей» и оккупантов», - добавил он.

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По словам Яценюка, необходимо прекратить «бессмысленный «бег на месте», который угнетает страну». Для этого, подчеркнул он, в рамках парламента нужно одобрить акт о принципах отношений во власти.

«В основе акта об основах взаимоотношений во власти вижу универсальные цели и принципы, принятые нашим правительством. Этические обязательства, следовательно, должны стать юридическими», - подчеркнул он.

По словам Яценюка, эти принципы должны отражать общую волю ускорить реформы, ограничить любые коррупционные провокации и не допустить узурпации власти каким-либо ее институтом.

«Соавторами такого закона вижу всех членов нашей европейской коалиции», - подчеркнул он.

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Яценюк подчеркнул, что появление такого акта будет означать, что политический класс «готов и способен к работе на длительную перспективу, как было обещано нашему народу».