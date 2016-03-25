Порошенко заявил, что СБУ "кровью и жизнью" очистилась от представителей иностранных разведок
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что СБУ продемонстрировала эффективное очищение от представителей иностранных разведок.
Об этом он сказал во время торжественного собрания, где поздравил личный состав и руководство Службы безопасности Украины с 24-й годовщиной, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.
«Обращаясь к присутствующим в зале, глава государства отметил, что за последние два года служба продемонстрировала кардинальные изменения - как в своем составе, так и работе, изменились качества ее служащих», - говорится в сообщении.
Порошенко отметил участие подразделений СБУ в антитеррористической операции: «Именно подразделения службы одними из первых стали на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, были одними из первых участников АТО».
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«Первый удар, первые ранения, первые герои, которые отдали свою жизнь, - это были работники службы. СБУ продемонстрировала эффективное обновление, очищение от представителей иностранных разведок, продемонстрировала высокий уровень профессионализма», - сказал Порошенко.
Глава государства отметил, что благодаря таким преобразованиям сегодня уровень доверия к работникам спецслужбы является таким же высоким, как и к украинской армии. «Заплатили за это доверие кровью и жизнью работников службы», - констатировал он.
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Президент отметил, что львиная часть руководства СБУ вместе с представителями ВСУ, Нацгвардии, пограничников и других силовых ведомств продемонстрировала эффективную координацию и взаимодействие в зоне АТО. Вклад сотрудников спецслужбы в освобождение 2/3 ранее оккупированного Донбасса огромный.
«Порошенко отметил, что только за 2015 год в Украине было предотвращено более 200 террористических атак, организаторы большинства которых были подготовлены на территории Ростовской и Белгородской областей», - говорится в сообщении.
«Они планировали террористические атаки в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, Львове против мирных граждан Украины. Их цель - запугать страну, дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Они являются ключевым элементом той гибридной войны, которая сегодня ведется против нашей страны», - констатировал президент.
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«Служба ведет не только эффективное обезвреживание, задержание подобных террористов, она еще и проводит достаточно эффективную информационную кампанию, представляя обществу достаточно убедительные доказательства эффективности своей работы. Украинскому народу есть за что сегодня благодарить СБУ», - сказал глава государства.