Порошенко заявил, что СБУ "кровью и жизнью" очистилась от представителей иностранных разведок

Об этом он сказал во время торжественного собрания, где поздравил личный состав и руководство Службы безопасности Украины с 24-й годовщиной, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«Обращаясь к присутствующим в зале, глава государства отметил, что за последние два года служба продемонстрировала кардинальные изменения - как в своем составе, так и работе, изменились качества ее служащих», - говорится в сообщении.

Порошенко отметил участие подразделений СБУ в антитеррористической операции: «Именно подразделения службы одними из первых стали на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, были одними из первых участников АТО».

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«Первый удар, первые ранения, первые герои, которые отдали свою жизнь, - это были работники службы. СБУ продемонстрировала эффективное обновление, очищение от представителей иностранных разведок, продемонстрировала высокий уровень профессионализма», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что благодаря таким преобразованиям сегодня уровень доверия к работникам спецслужбы является таким же высоким, как и к украинской армии. «Заплатили за это доверие кровью и жизнью работников службы», - констатировал он.

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Президент отметил, что львиная часть руководства СБУ вместе с представителями ВСУ, Нацгвардии, пограничников и других силовых ведомств продемонстрировала эффективную координацию и взаимодействие в зоне АТО. Вклад сотрудников спецслужбы в освобождение 2/3 ранее оккупированного Донбасса огромный.

«Порошенко отметил, что только за 2015 год в Украине было предотвращено более 200 террористических атак, организаторы большинства которых были подготовлены на территории Ростовской и Белгородской областей», - говорится в сообщении.

«Они планировали террористические атаки в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, Львове против мирных граждан Украины. Их цель - запугать страну, дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Они являются ключевым элементом той гибридной войны, которая сегодня ведется против нашей страны», - констатировал президент.

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«Служба ведет не только эффективное обезвреживание, задержание подобных террористов, она еще и проводит достаточно эффективную информационную кампанию, представляя обществу достаточно убедительные доказательства эффективности своей работы. Украинскому народу есть за что сегодня благодарить СБУ», - сказал глава государства.