Кравчук: кроме НАТО, никто Украину не защитит

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК (в 1991-1994 годах) убежден, что на сегодняшний день только НАТО является гарантией защиты Украины.

Об этом он заявил сегодня во время интернет-конференции в Киеве.

«Одно время я занимал позицию внеблокового статуса Украины. Сегодня я убедился, что это иллюзия, что Украина должна иметь защиту собственных коренных интересов. Такую защиту можно получить сегодня только от Североатлантического Альянса, НАТО. Других структур, которые могли бы защитить Украину, сегодня не существует», – сказал Л.КРАВЧУК.

Отвечая на вопрос о попытках ставить под сомнение принадлежность Крыма, экс-президент посоветовал обратиться к международным организациям. «Украина должна обращаться в таких случаях к международным организациям, в том числе к ООН, для того, чтобы защищать свои интересы и свою территориальную целостность», - отметил он.

Относительно будущего своей политической карьеры Л.КРАВЧУК высказался неопределенно. «Я бы баллотировался в депутаты, если бы у нас действовала мажоритарная система. Но сегодня ее нет, и нужно присоединяться к какой-то партии или блоку. Такой партии, в которую я бы сегодня верил, в Украине не существует», - сказал он, добавив, что хочет быть «действительно независимым политиком».