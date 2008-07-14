У Тимошенко приравняли Немырю к Васюнику

Кабинет министров Украины распоряжением №928-р от 9 июля утвердил порядок осуществления полномочий вице-премьер-министров в случае их отсутствия.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, в случае отсутствия первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА его полномочия будет выполнять вице-премьер Иван ВАСЮНИК.

В случае отсутствия вице-премьер-министра И.ВАСЮНИКА его полномочия будет выполнять вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ.

В случае отсутствия вице-премьер-министра Г.НЕМЫРИ его полномочия будет выполнять вице-премьер И.ВАСЮНИК.